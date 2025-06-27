Выделенные полосы, по всей видимости, делают, чтобы ускорить проезд автобусов по Каменке в сторону Панфиловского проспект. Это коснётся автобусов 1, 14, 19, 22, 32, 400к, 400 т.

Возможно, на дороге сделают переразметку, чтобы сохранить число полос для автомобилей. Пока же водители негодуют:

«Только что проехала по Каменке — это нечто. Люди теперь будут добираться домой с работы минут на 30-40 дольше. Какому отмороженному пришло в голову оставить одну полосу и для автобусов и для всего остального транспорта?!», — пишет в зеленоградский телеграм-чат местная жительница Ирина.

«Тоже сегодня охренел — при развороте возле поликлиники машинам сзади приходиться либо ждать, либо как-то пролезать… а разворачиваясь, задеваешь сплошную», — говорит Денис. «Не только при развороте, но и при повороте в район — тем много левых поворотов», — добавляет Алекс

«Было все нормально до вчерашнего дня — утром вез ребенка на занятия и матерился. Боюсь аварийность теперь вырастет — трафик плотный, особенно утром и вечером», — считает Sam.

Непонятно, что помешало Центру организации дорожного движения (ЦОДД) сначала рассказать водителям о новой организации движения, а потом наносить разметку.