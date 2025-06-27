Выделенную полосу для автобусов делают на улице Каменка 27.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Пока на дорогу только наносят разметку, когда выделенка заработает, неизвестно.

Выделенные полосы, по всей видимости, делают, чтобы ускорить проезд автобусов по Каменке в сторону Панфиловского проспект. Это коснётся автобусов 1, 14, 19, 22, 32, 400к, 400 т.

Возможно, на дороге сделают переразметку, чтобы сохранить число полос для автомобилей. Пока же водители негодуют:

«Только что проехала по Каменке — это нечто. Люди теперь будут добираться домой с работы минут на 30-40 дольше. Какому отмороженному пришло в голову оставить одну полосу и для автобусов и для всего остального транспорта?!», — пишет в зеленоградский телеграм-чат местная жительница Ирина.

«Тоже сегодня охренел — при развороте возле поликлиники машинам сзади приходиться либо ждать, либо как-то пролезать… а разворачиваясь, задеваешь сплошную», — говорит Денис. «Не только при развороте, но и при повороте в район — тем много левых поворотов», — добавляет Алекс

«Было все нормально до вчерашнего дня — утром вез ребенка на занятия и матерился. Боюсь аварийность теперь вырастет — трафик плотный, особенно утром и вечером», — считает Sam.

Непонятно, что помешало Центру организации дорожного движения (ЦОДД) сначала рассказать водителям о новой организации движения, а потом наносить разметку.

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