Сломанный домик для уток сутки проплавал на боку — сегодня его отремонтировали. А вчера жители целый день пытались добиться этого во всех инстанциях — оперативно помочь никто не смог 27.06.2025 ZELENOGRAD.RU

«Домик для птиц на воде пруда Быково болото в 1-м микрорайоне сорвало с места. Сейчас он причалил к берегу, стоит у ограждения входом к нему. Если внутри птицы, то они не могут выйти», — написала вчера утром в редакцию местная жительница Мария, наблюдавшая за прудом из окна, и попросила помочь.

Сама она сразу отправила заявку на портал «Наш город» (по проблеме «Животное в опасности» со сроком ответа в 24 часа), а потом позвонила в управу, а «Зеленоград.ру» обратился в префектуру. После обеда жители сообщили о беде с домиком в чат «Жилищника». Однако до конца дня никаких ответов и реакции не последовало.

Однако до сотрудников «Мосводостока», которые обслуживают пруд, информация дошла только к вечеру. Они сработали оперативно — утром починили домик, заменили цепь и прикрепили новые грузы — корреспондент «Зеленоград.ру» наблюдал за процессом.

«Со временем цепь изнашивается, и вчера она просто перетерлась», — объяснили рабочие. — Ветром и течением от фонтана домик отнесло к берегу, где особый интерес к нему проявили дети. В результате он был сломан".

Домик очень важен для уток, обитающих в пруду — чаще всего именно они прячутся в нем, а островок на водоёме — пристанище лебедей. Утки не могут выйти на берег из-за сетки, натянутой для защиты: «Рядом гуляют жители с собаками, также на берегу уток кормят хлебом, что для них опасно», — пояснили рабочие.

Заодно водоем почистили от мусора и водорослей, причем среди команды Мосводостока были и подростки, которые работают в организации летом. «Нам на несколько месяцев присылают трудных ребят из центров, чтобы они приобщились к труду и с пользой проводили каникулы», — рассказала сотрудница «Мосводостока» Юлия.

Теперь домик на месте, а уток на Быковом болоте стало больше: здесь плавают два огаря с маленьким утёнком и кряква с тремя утятами. «В домик уже вселилась семья огарей, — подтвердила Мария.

Новости 1-го микрорайона

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