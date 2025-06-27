Такая разметка помогает водителю точнее понимать, что остановка в этом месте потребует оплаты — даже если он пропустил дорожный знак.
Увидели синюю разметку — ищите рядом знаки платной парковки или проверьте информацию в приложении «Парковки России».
В Москве синюю пунктирную разметку платной парковки начали внедрять два года назад. Сейчас её нанесли примерно на полутора тысячах улиц.
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