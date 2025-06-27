За прошлый месяц арендное жилье подешевело на 4,3% по сравнению с апрелем. Медианная цена однокомнатной квартиры составила 45 тысяч рублей в месяц.

Это рекордное снижение по сравнению с другими округами Москвы. Там цены в основном выросли. В среднем по Москве жилье за месяц подорожало на 1%.

Возможно, причина снижения цен в Зеленограде — коррекция после резкого роста: за три первых месяца 2025 года квартиры подорожали на 19% по сравнению с предыдущим кварталом.