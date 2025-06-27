«Мастер на все руки» — так отзываются о владельце мастерской в 11-м микрорайоне: обувь, ключи, техника и ателье — всё в одном месте. Но она может закрыться из-за нехватки клиентов 27.06.2025 ZELENOGRAD.RU

Универсальная мастерская в корпусе 1131Е работает здесь уже несколько месяцев. Здесь чинят обувь, затачивают ножи и коньки, изготавливают ключи, ремонтируют бытовую электронику — от пылесосов до телевизоров, а также принимают заказы на пошив и подгонку одежды.

Пока мастерская работает «в минус» — аренда высокая, а жители плохо осведомлены о её существовании, говорит владелец мастерской Юлиан — профессиональный модельер с 25-летним опытом. «Если так и не пойдёт поток, закрываться придётся», — признаётся он.

Цены при этом вполне доступные: от 250 рублей за заточку ножей, 500 — за заточку коньков, 200 — за изготовление ключей, от 500 — за ремонт обуви, от 700 — за диагностику бытовой техники. Посетители отмечают, что цены ниже, чем в других мастерских.

«Я делала дубликат ключей, за пару минут уже всё было готово! Ещё у меня ручка дверная сломалась дома, но там только шурупчика не хватало — Юлиан бесплатно предложил мне подходящие. Однозначно вернусь сюда снова», — рассказала посетительница Елена.

Мастер уверен: чтобы выжить, нужна комплексность — один вид услуг не окупает аренду. Поэтому здесь готовы помочь и с мелочами (например, отдать нужную деталь бесплатно), и с нестандартными задачами.

Мастерская работает ежедневно: в будни — с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 19:00. Также можно обращаться по телефону 8-901-758-73-03 (Юлиан).

Если удастся раскрутить проект, в Зеленограде сохранится постоянная точка качественных бытовых услуг рядом с домом. Пока же всё держится на энтузиазме мастера и редких клиентах, случайно узнавших о мастерской.

Расскажите, какие зеленоградские мастерские с бытовыми услугами вы можете порекомендовать?

Новости 11-го микрорайона

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Звуки взрывов по всему Зеленограда в ночь на четверг. Вероятно, ПВО работает против беспилотников Новости
Шлагбаумы во дворах: что думают жители — мы прочитали более 400 комментариев и сделали краткое резюме Новости
Жилой комплекс «My Space» в Зеленограде Реклама
Рыбу перевезли из одного зеленоградского пруда в другой Новости
Технопарк «707» для предприятий легкой промышленности построят в Зеленограде Новости
Академия бизнеса и инновационных технологий — Российский новый университет (АБИТ-РосНОУ) открывает свои двери. Колледж и высшее образование в Зеленограде Реклама
Фестиваль бега «Крюковские вёрсты» прошёл в субботу на лыжероллерной трассе — участвовали зеленоградцы всех возрастов и уровней подготовки Новости
В магазинах «Я Сама» дарят скидку 15% на все товары от бренда KnitPro — с 23 по 30 июня включительно Реклама
Платить за сообщения о нарушениях самокатчиков и ввести для них тариф, зависящий от скорости — новые предложения по регулированию Новости
На станции Левобережная начали ставить опоры для временного моста Новости
В Зеленограде открылся настоящий центр йоги Реклама
Сообщение о сбитом беспилотнике совпало со звуками взрывов в Зеленограде Новости
Возле ТЦ «Зеленоградский» и на Советской улице ставят знаки платных парковок — она заработает уже завтра Новости
Жители Малино подрались из-за мусора. На весь поселок один контейнер Новости
Открылась новая детская поликлиника в 18-м микрорайоне Новости
Вступайте в клуб привилегий #greenauto — получайте выгоду! Реклама
Как действовать при атаке беспилотника. Чёткие инструкции для горожан Гид
Беспилотники атаковали Зеленоград — обломки одного упали в Южной промзоне Новости
Как узнать адрес ближайшего бомбоубежища, и почему нигде нельзя найти их карту Ответы
Незабываемое лето в Зеленограде — Танцевальный городской лагерь DeeClub ждет! Реклама
Управляющая компания в 23-м микрорайоне годами не обслуживала инженерные системы домов. А теперь хочет потратить деньги фонда капитального ремонта на их восстановление Новости
Контейнеры для сбора старой одежды, обуви, текстиля, сумок и мягких игрушек установили в Зеленограде Новости
Детский театр «Крылья» приглашает на музыкальные спектакли — с 14 мая по 5 июня в ДК «Метролог» Реклама
Проезд на автобусах, метро и электричках подорожает с июня на 3-6% Новости
Беспилотник упал рядом с Зеленоградом Новости
Государственная ветеринарная клиника Зеленограда приглашает на работу ветеринарных фельдшеров Новости
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
«Горетовский» — ваш центр притяжения! —  Все необходимое для комфортной жизни и приятного отдыха можно найти в самом сердце динамично развивающегося микрорайона Голубое — торговом центре «Горетовский». Реклама
© 1997–2025 Зеленоград.ру