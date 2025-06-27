Универсальная мастерская в корпусе 1131Е работает здесь уже несколько месяцев. Здесь чинят обувь, затачивают ножи и коньки, изготавливают ключи, ремонтируют бытовую электронику — от пылесосов до телевизоров, а также принимают заказы на пошив и подгонку одежды.
Пока мастерская работает «в минус» — аренда высокая, а жители плохо осведомлены о её существовании, говорит владелец мастерской Юлиан — профессиональный модельер с 25-летним опытом. «Если так и не пойдёт поток, закрываться придётся», — признаётся он.
Цены при этом вполне доступные: от 250 рублей за заточку ножей, 500 — за заточку коньков, 200 — за изготовление ключей, от 500 — за ремонт обуви, от 700 — за диагностику бытовой техники. Посетители отмечают, что цены ниже, чем в других мастерских.
«Я делала дубликат ключей, за пару минут уже всё было готово! Ещё у меня ручка дверная сломалась дома, но там только шурупчика не хватало — Юлиан бесплатно предложил мне подходящие. Однозначно вернусь сюда снова», — рассказала посетительница Елена.
Мастер уверен: чтобы выжить, нужна комплексность — один вид услуг не окупает аренду. Поэтому здесь готовы помочь и с мелочами (например, отдать нужную деталь бесплатно), и с нестандартными задачами.
Мастерская работает ежедневно: в будни — с 10:00 до 20:00, в выходные — с 10:00 до 19:00. Также можно обращаться по телефону 8-901-758-73-03 (Юлиан).
Если удастся раскрутить проект, в Зеленограде сохранится постоянная точка качественных бытовых услуг рядом с домом. Пока же всё держится на энтузиазме мастера и редких клиентах, случайно узнавших о мастерской.
Расскажите, какие зеленоградские мастерские с бытовыми услугами вы можете порекомендовать?