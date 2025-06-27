Универсальная мастерская в корпусе 1131Е работает здесь уже несколько месяцев. Здесь чинят обувь, затачивают ножи и коньки, изготавливают ключи, ремонтируют бытовую электронику — от пылесосов до телевизоров, а также принимают заказы на пошив и подгонку одежды.

Пока мастерская работает «в минус» — аренда высокая, а жители плохо осведомлены о её существовании, говорит владелец мастерской Юлиан — профессиональный модельер с 25-летним опытом. «Если так и не пойдёт поток, закрываться придётся», — признаётся он.