Скутер весит 33-35 кг, оснащён мотором мощностью 250 Вт и аккумулятором с запасом хода до 50 км. У него 14-дюймовые колёса, рама из магниевого сплава, мягкое широкое сиденье и удобная платформа для ног. Также предусмотрены корзина, крючок для вещей, встроенные фары и платформа для зарядки телефона. Общая длина устройства — меньше полутора метров.

Управление простое: достаточно оттолкнуться, нажать на ручку газа — и поехать. Педали крутить не нужно.

Максимальная скорость — 20 км/ч. Скутеры — часть городского проката и поддерживают ограничения скорости в «медленных зонах». Все скутеры оборудованы госномерами, чтобы фиксировать возможные нарушения ПДД.

Арендовать скутеры можно через приложение «Велобайк», но это не замена привычных велосипедов, а дополнение к ним. Прокат доступен для пользователей старше 18 лет. Сейчас в прокате 300 скутеров, количество техники в прокате будет постепенно увеличиваться. В Зеленоград скутеры пока не завезли.