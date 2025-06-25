Далеко не все сотрудники обучены работать с формовочной обрезкой — «корочки» есть лишь у нескольких человек, рассказал источник «Зеленоград.ру» в коммунальном хозяйстве. Некоторые профессиональные сотрудники, о которых горожане хорошо отзывались, больше не работают в зеленоградских коммунальных ГБУ.

При этом профессиональные озеленители в Зеленограде всё ещё есть. Например, в начале июня специалисты из ГБУ «Автомобильные дороги ЗелАО» победили в профессиональном конкурсе «Московские мастера» в номинации «Рабочий зеленого хозяйства»: Иван Крестин и Ирина Хандак продемонстрировали мастерство в обустройстве цветника и стрижке живых изгородей.

Если вы стали свидетелем плохой обрезки кустарников — обращайтесь в префектуру или ОАТИ (ссылки в первом комментарии). Или присылайте фотографии в комментарии под этим постом. Если таких обращений будет много, коммунальщики будут вынуждены обратить внимание на проблему.