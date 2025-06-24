История захоронения от 1942 года до наших дней: почему здесь возникла братская могила и кто здесь похоронен, каким был первый обелиск, зачем масштабный мемориал заменил когда-то скромный курган, и так ли он уникален
Мемориальный комплекс открыли на этом месте ровно 51 год. В ходе нынешней реставрации планируется удалить высолы (белый налёт) и благоустроить территорию. Завершить должны в следующем году.
Работы на объекте уже начали, доступ к «Штыкам» закрыт, на территории стоят бытовки, на обелиске и барельефе установили строительные леса.
В этом году ко Дню Победы здесь установили плиты с именами захороненных под курганом. Правда потом в именах нашли множество опечаток — их обещают исправить вместе с ремонтом всего мемориала.
Старожилы Зеленограда, жители окрестных деревень помнят, что до 1974 года мемориал выглядел совсем иначе.
«Штыки», как один из символов Зеленограда есть и на нашем стикерпаке — приобрести его можно на Озоне.
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