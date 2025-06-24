Работы на объекте уже начали, доступ к «Штыкам» закрыт, на территории стоят бытовки, на обелиске и барельефе установили строительные леса.

В этом году ко Дню Победы здесь установили плиты с именами захороненных под курганом. Правда потом в именах нашли множество опечаток — их обещают исправить вместе с ремонтом всего мемориала.

Старожилы Зеленограда, жители окрестных деревень помнят, что до 1974 года мемориал выглядел совсем иначе.