Временный надземный переход над станцией ставят на период её реконструкции. Закрыть Левобережную планировалось еще в мае, но сроки сдвинули.

Станцию Левобережную закрывают для её обновления и строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Здесь будут прокладывать новые пути и переносить существующие. Без закрытия станции этого сделать нельзя, говорили в РЖД. Реконструкция, по планам, займёт полтора года.

Объявления о закрытии станции с 26 мая появилось месяц назад, но этого не произошло. Как выяснилось, не решился вопрос с организацией бесплатных автобусных маршрутов и с расширением отстойно-разворотной площадки возле Левобережной. Точная дата закрытия станции по-прежнему неизвестна.