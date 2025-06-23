Временный надземный переход над станцией ставят на период её реконструкции. Закрыть Левобережную планировалось еще в мае, но сроки сдвинули.
Станцию Левобережную закрывают для её обновления и строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Петербург. Здесь будут прокладывать новые пути и переносить существующие. Без закрытия станции этого сделать нельзя, говорили в РЖД. Реконструкция, по планам, займёт полтора года.
Объявления о закрытии станции с 26 мая появилось месяц назад, но этого не произошло. Как выяснилось, не решился вопрос с организацией бесплатных автобусных маршрутов и с расширением отстойно-разворотной площадки возле Левобережной. Точная дата закрытия станции по-прежнему неизвестна.
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