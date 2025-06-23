Дворы возле новых платных парковок уже начали страдать от наплыва машин, которые раньше оставались на улице (пример на фото — двор на улице Советской). И хотя большинство (58%) участников опроса «Зеленограда.ру» хотели бы закрыть свой двор шлагбаумом, есть и противники этой идеи (29%). Вот их аргументы

Аргументы ЗА установку шлагбаумов

Защита от чужих машин: жильцы хотят ограничить доступ во двор, чтобы парковочные места оставались только для «своих»

Снижение нагрузки от платных парковок: шлагбаум воспринимается как способ защититься от наплыва машин, избегающих платных зон

Увеличение безопасности: меньше сквозного трафика, меньше машин, блуждающих в поисках парковки — тише, безопаснее, спокойнее, особенно для детей

Комфорт для жильцов: закрытый двор воспринимается как ухоженное, контролируемое пространство

Ограничение отстоя: шлагбаумы помогут избавиться от коммерческого транспорта и прочих «гостей» от бизнеса

Приватность двора: жители считают, что вправе сами решать, кого пускать, а кого нет.

Удобство доступа: цифровые системы управления позволяют впускать такси, доставку и экстренные службы

Защита озеленения: ограничение снижает риск вандализма и порчи газонов.

Повышение привлекательности жилья: закрытый двор — признак ухоженного, управляемого дома

Порядок и дисциплина: шлагбаум воспринимается как способ снизить уровень бытового хамства.

Аргументы ПРОТИВ установки шлагбаумов