Пока покосили только рядом с лесом в 23 микрорайоне и у ТЦ «Столица». Больше всего обращений по поводу борщевика от жителей 23 микрорайона, хотя он разрастается и в других местах — между 17 и 22 микрорайонами, в парке у Нижнекаменского пруда, на бульваре у Михайловского пруда со стороны 15 микрорайона, между Георгиевским проспектом и Заречной улицей.

Судя по ответам на обращения жителей, «Жилищник» должен сам, не дожидаясь жалоб, следить за ядовитым растением и уничтожать его. При этом зеленоградская территория делится между «Жилищником» и «Автомобильными дорогами». Возможно, учреждения не всегда могут разобраться, где чья зона ответственности, и перекидывают жалобы друг другу.

При этом «Автомобильные дороги» заказали подрядчику удаление борщевика на своей территории — и это не покос, а выкапывание борщевика, вывоз его стеблей и корней. Затем на этом месте должны посеять луговые травы. Незаметно, что это сделали

Если вы увидите растение, похожее на борщевик, сообщите на портал «Наш город». Тема называется «Наличие ядовитых растений» — чтобы её найти, нужно кликнуть на «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями» (во дворе или на проезжей части/тротуаре) в разделе «Зеленые насаждения», затем выбрать «Газоны». В мэрии обещают, что после жалобы борщевик убирают в среднем за два рабочих дня.