По словам продавцов, магазин переедет в августе в корпус 1801. «Сейчас там доделают ремонт, всё обустроят, и в августе планируют открыть, вроде бы, на цокольном этаже. Но точной даты пока ещё нет», — рассказала продавец.

Пока ближайший магазин сети расположен по другую сторону станции Крюково — на улице Панфилова 28Б, в ТЦ «Центурион».

Работать рядом в расселенном доме было тревожно. Например, в начале июня в доме случился пожар и покупателей пришлось эвакуировать.