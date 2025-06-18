Магазин работал в пристройке к дому 2 на Заводской улице. И пристройку, и сам дом должны снести по программе реновации.
По словам продавцов, магазин переедет в августе в корпус 1801. «Сейчас там доделают ремонт, всё обустроят, и в августе планируют открыть, вроде бы, на цокольном этаже. Но точной даты пока ещё нет», — рассказала продавец.
Пока ближайший магазин сети расположен по другую сторону станции Крюково — на улице Панфилова 28Б, в ТЦ «Центурион».
Работать рядом в расселенном доме было тревожно. Например, в начале июня в доме случился пожар и покупателей пришлось эвакуировать.
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