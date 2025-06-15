На площадке «Алабушево» компания «ПК „Инфоматика“» построит завод площадью 6,9 тысячи квадратных метров для крупносерийного выпуска «инновационного турникетного оборудования», сообщили в мэрии.

Запуск производства на площадке «Алабушево» запланирован на первую половину 2027 года. На новом заводе будет организовано примерно 60 новых высокооплачиваемых рабочих мест.

Компания «Инфоматика» разрабатывает и производит билетно-пропускные системы, турникеты, терминалы и интерактивное оборудование с 1996 года. Решения компании установлены более чем на 150 объектах, в том числе в Москве: аэропорт Внуково, Северный речной вокзал, стадионы «ВТБ Арена», «ВЭБ Арена», «Мегаспорт», парк «Зарядье» и многие другие. Компания контролируется ПАО «Мобильные телесистемы» (МТС) и сейчас базируется в Татарстане.

Связана ли эта новость с решением мэрии заменить к 2031 году все турникеты в московском метро, пока неизвестно — победителя контракта определят только в конце июня. Однако это вполне вероятно: контракт на 12,5 млрд рублей предусматривает локализацию производства турникетов в Москве.