В состав миэтовской команды на московском этапе Всероссийской студенческой олимпиады по физике в технических вузах вошли:

Антон Глинин (ЭН-33)

Юрий Томащук (ЭН-33)

Анатолий Годгильдиев (ЭН-12)

Дамира Муродова (БТС-11)

Иван Салахов (ЭН-25).

В личном зачете этой олимпиады Антон Глинин занял первое место, Юрий Томащук — второе, Иван Салахов и Дамира Муродова — третье.

А в заключительном туре Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по физике Иван Салахов получил золотую медаль, показав лучший результат среди всех участников, а Юрий Томащук получил «бронзу».

Чтобы показывать высокие результаты, студенты посещают факультатив в Институте физики и прикладной математики (ФПМ), который ведут профессоры Геннадий Гайдуков и Игорь Горбатый при поддержке директора института ФПМ Николая Боргардта.

«Зеленоград.ру» поздравляет победителей и преподавателей МИЭТа!