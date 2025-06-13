В состав миэтовской команды на московском этапе Всероссийской студенческой олимпиады по физике в технических вузах вошли:
- Антон Глинин (ЭН-33)
- Юрий Томащук (ЭН-33)
- Анатолий Годгильдиев (ЭН-12)
- Дамира Муродова (БТС-11)
- Иван Салахов (ЭН-25).
В личном зачете этой олимпиады Антон Глинин занял первое место, Юрий Томащук — второе, Иван Салахов и Дамира Муродова — третье.
А в заключительном туре Открытой международной студенческой интернет-олимпиады по физике Иван Салахов получил золотую медаль, показав лучший результат среди всех участников, а Юрий Томащук получил «бронзу».
Чтобы показывать высокие результаты, студенты посещают факультатив в Институте физики и прикладной математики (ФПМ), который ведут профессоры Геннадий Гайдуков и Игорь Горбатый при поддержке директора института ФПМ Николая Боргардта.
«Зеленоград.ру» поздравляет победителей и преподавателей МИЭТа!