Больше всего обращений и жалоб — от жителей 23-го микрорайона. Хотя борщевик есть и между 17 и 22 микрорайонами, в парке у Нижнекаменского пруда, разросся в парке за 22 микрорайоном (бывшая территория ЦИЭ), на бульваре у Михайловского пруда со стороны 15 микрорайона, у корпуса 1701, между Георгиевским проспектом и Заречной улицей, есть сообщения из 4, 5, 14 микрорайонов.

Люди пишут на портал «Наш город» и в чаты «Жилищника». После обращения о борщевике у корпуса 2315А директор «Жилищника» ответил, что ядовитое растение удалено, а сотрудникам напомнили «о необходимости строгого соблюдения правил содержания зеленых насаждений». То есть, они должны сами следить, чтобы борщевика в районе не было. После жалобы убрали и борщевик у корпуса 456.

Обслуживание территории делится между «Жилищником» и «Автомобильными дорогами». Иногда они не могут понять, где чья зона ответственности, перекидывая жалобы друг другу.

В начале года ГБУ «Автодороги ЗелАО» заказало подрядчику удаление борщевика на своей территории. Работа включает выкапывание борщевика, вывоз его стеблей и корней, подготовку почвы и посев луговых трав. Её должны завершить до 15 июня.

Если вы увидите растение, похожее на борщевик, сообщите на портал «Наш город». Тема называется «Наличие ядовитых растений» — чтобы её найти, нужно кликнуть на «Ненадлежащий уход за зелеными насаждениями во дворе» в разделе «Зеленые насаждения», затем выбрать «Газоны». В мэрии обещают, что после жалобы борщевик убирают в среднем за два рабочих дня.