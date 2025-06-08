Цветочный своп прошёл на летней веранде кафе «Маршрут» в корпусе 438. Для обмена приносили домашние и садовые растения, а также аксессуары для цветоводства.

Специально к мероприятию в кафе сделали специальный напиток — CuCumber Fresh. В составе: огурец, каламанси и лимонная вода с лёгкой газировкой.