В 3:10 Росавиация сообщила об ограничении полетов из аэропорта Шереметьево.
Примерно в это же время зеленоградском телеграм-чате и в чатах микрорайонов начали сообщать о громких звуках, похожих на взрывы.
Некоторые каналы, отслеживающие пролеты беспилотников, сообщили «об интенсивной работе ПВО в районе Зеленограда»
В 3:35 мэр Собянин сообщил о сбитии четырёх БПЛА, «атаковавших Москву», не уточнив, где именно их сбили.
В 4:13 ограничения на работу Шереметьево сняты. Вероятно, это означало окончание атаки БПЛА.
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