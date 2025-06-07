В 3:10 Росавиация сообщила об ограничении полетов из аэропорта Шереметьево.

Примерно в это же время зеленоградском телеграм-чате и в чатах микрорайонов начали сообщать о громких звуках, похожих на взрывы.

Некоторые каналы, отслеживающие пролеты беспилотников, сообщили «об интенсивной работе ПВО в районе Зеленограда»

В 3:35 мэр Собянин сообщил о сбитии четырёх БПЛА, «атаковавших Москву», не уточнив, где именно их сбили.

В 4:13 ограничения на работу Шереметьево сняты. Вероятно, это означало окончание атаки БПЛА.