Александр Оджо рассказал «Зеленоград.ру», что конкурс был насыщенным и стал для него серьезной профессиональной школой: участники проходили множество этапов, включая уроки, мастер-классы и педагогические беседы. Он подчеркнул, что многое почерпнул от коллег, а победа стала неожиданностью — все финалисты были очень сильными. По его мнению, ему помог не только школьный опыт, но и регулярная просветительская работа.

«Мы, учителя, каждый день дарим людям счастье. Счастье через знание. И сколько бы мы ни делились этим знанием, наше богатство все время преумножается. И так здорово, что мы все время учимся вместе с нашими ребятами», — цитирует речь Оджо «Учительская газета».

За несколько дней до награждения зеленоградский учитель, уже известный своими лекциями по истории и профессиональными победами, отпраздновал 30-летний юбилей. В своем выступлении он сказал спасибо всем, кто на него повлиял — как в жизни так и в профессии — и кто помог ему победить:

«Хочу поблагодарить своих учеников за то, что они выдерживают мои эксперименты, новые идеи. Хочу поблагодарить мою 854-ю школу. Когда-то, пять лет назад, я разослал во все школы Зеленограда резюме. Мне ответила только одна. И я в ней до сих пор работаю. Большое спасибо и коллегам, и административной команде, директору школы Юрию Анатольевичу Михалеву… И конечно же хочу поблагодарить свою семью: маму, бабушку, свою супругу Анастасию. Без них я бы ни одного урока не придумал».

Теперь «педагоги года Москвы» представят столицу на федеральном этапе конкурса «Учитель года России».