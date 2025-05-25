Между ТЦ «Иридиум» и фудмолом «Станция» художники выставляют свои картины. Самые доступные — небольшие картины по 1000 рублей, стоимость остальных индивидуальная.

«Я просто пришла посмотреть. Особенно понравилась картина с маленькой девочкой, которая мешает кашу — она как будто медитирует», — рассказала посетительница.

Рядом работает художник, который за 500 рублей рисует блиц-портреты.

Ярмарку организовал Союз художников Зеленограда. Она работает при хорошей погоде — в субботу и воскресенье с 10 до 18 часов.