Раньше в домах ПИКа затапливало подземные парковки, теперь это происходит и с кладовками в цокольном этаже. Вода стала литься в подвал дома 33Ак2 после пробных пусков горячей воды. Её медленно откачивают одним насосом — больше нет. В подвале 15 сантиметров воды, вещи жильцов испорчены.

Очевидно, рванула труба с горячей водой. Аварийная служба перекрыла воду, откачка идёт медленно. Дом после постройки сдавали с автоматической системой откачки воды, но сейчас её нет. В 2022 году жители сменили управляющую компанию — вместо «ПИК-Комфорта» выбрали «Жилищник». Сотрудники прежней УК, уходя, отрезали провода от насосов, рассказал «Зеленоград.ру» житель дома Александр. «Жилищник» не стал их ремонтировать, но обещал закупить новые. Это было в 2023 году, в течение года насосы так и не появились. В прошлом году кладовки затопило — прорвало трубу над ними. Жильцы жаловались в разные инстанции, но получали отписки. Один из требуемых четырех насосов всё-таки поставили, но вскоре он почему-то исчез.

Сейчас затопило не только все кладовки в доме, но и лифт в цокольный этаж. «Начальство сказало поставить только один насос», передают жильцы слова сотрудника «Жилищника». Откачивать, очевидно, будут долго. Будут ли после откачки осушать весь подвал, неизвестно.