Станцию Левобережная закроют на полтора года 21.05.2025 ZELENOGRAD.RU

С 26 мая 2025 года по 26 ноября 2026 года планируется закрытие Левобережной на реконструкцию. Здесь будут строить надземный переход и новые платформы. От станции Химки пустят бесплатный автобус.

На платформе появились соответствующие объявления, фото распространяются в соцсетях. Официально подтвердить закрытие в ответ на запрос «Зеленоград.ру» не смогли ни в Октябрьской железной дороге, ни в перевозчике МТППК, ни в областном Минтрансе.

Станцию будут перестраивать по стандартам МЦД: конкорс, островные платформы, лифты, эскалаторы и прочее. Закрыть Левобережную на реконструкцию планировалось ещё два года назад, перед запуском МЦД-3. Тогда в РЖД рассчитывали перестроить пять станций — Фирсановскую, Сходню, Подрезково, Химки, Левобережную — к концу 2025 года. Но этого не произошло.

Все эти станции можно реконструировать без остановки движения, кроме Левобережной, — говорили раньше в РЖД. Это нужно для перекладки четырёх действующих путей и прокладки пятого и шестого дополнительных путей для ВСМ — справа при движении в Москву.

На время закрытия планируют запустить компенсационный бесплатный автобус КМ от станции Химки до станции Левобережная.

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Метки:
электричка, мцд, левобережная
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