На платформе появились соответствующие объявления, фото распространяются в соцсетях. Официально подтвердить закрытие в ответ на запрос «Зеленоград.ру» не смогли ни в Октябрьской железной дороге, ни в перевозчике МТППК, ни в областном Минтрансе.

Станцию будут перестраивать по стандартам МЦД: конкорс, островные платформы, лифты, эскалаторы и прочее. Закрыть Левобережную на реконструкцию планировалось ещё два года назад, перед запуском МЦД-3. Тогда в РЖД рассчитывали перестроить пять станций — Фирсановскую, Сходню, Подрезково, Химки, Левобережную — к концу 2025 года. Но этого не произошло.

Все эти станции можно реконструировать без остановки движения, кроме Левобережной, — говорили раньше в РЖД. Это нужно для перекладки четырёх действующих путей и прокладки пятого и шестого дополнительных путей для ВСМ — справа при движении в Москву.

На время закрытия планируют запустить компенсационный бесплатный автобус КМ от станции Химки до станции Левобережная.