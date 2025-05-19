Впервые был организован корпоративный зачёт. В тройке лидеров — команды Лонмади (первое место) и Ангстрем (второе место), обе из Зеленограда. Среди участников также зеленоградские НМ-Тех, Компонент, Протон.

Детский забег вновь стал важной частью мероприятия. Все взносы были переданы в фонд «Важные люди» — на помощь зеленоградцу Андриану Полещуку, ребёнку с диагнозом СМА. Удалось собрать триста тысяч рублей.

Особым событием стал Чемпионат России по спорту глухих на дистанции 21 км, который также прошёл в рамках полумарафона.

Организаторы не только заботятся о спортивной составляющей, но и создают атмосферу, наполненную любовью к городу. Каждая медаль украшена фрагментом рельефа фасада ТЦ на площади Юности — теперь у каждого участника есть своя маленькая частица Зеленограда.

И если вы хотите почувствовать атмосферу этого забега — просто посмотрите на видео, как встречали последнего финишёра полумарафонской дистанции. В этом забеге важен каждый.

Видео: Данила Курников