2600 участников из разных регионов России вышли на старт на дистанциях 21, 10 км и на детском благотворительном забеге.
Впервые за 12 лет трасса вновь прошла по Центральному проспекту — главной артерии города. Бежать по широкой улице среди классической зеленоградской архитектуры стало не только спортивным вызовом, но и культурным событием. Возможно, это позволило обновить рекорды трассы на 10 км (у мужчин — 00:30:54, у женщин — 00:34:26): финиш рекордсменов смотрите на видео.
Сильнейшими среди зеленоградцев стали на 21,1 км — Кристина Морару (01:33:45) и Сергей Сорокин (01:13:51), на 10 км — Татьяна Морозова (42:59) и Евгений Лосев (34:37).
Впервые был организован корпоративный зачёт. В тройке лидеров — команды Лонмади (первое место) и Ангстрем (второе место), обе из Зеленограда. Среди участников также зеленоградские НМ-Тех, Компонент, Протон.
Детский забег вновь стал важной частью мероприятия. Все взносы были переданы в фонд «Важные люди» — на помощь зеленоградцу Андриану Полещуку, ребёнку с диагнозом СМА. Удалось собрать триста тысяч рублей.
Особым событием стал Чемпионат России по спорту глухих на дистанции 21 км, который также прошёл в рамках полумарафона.
Организаторы не только заботятся о спортивной составляющей, но и создают атмосферу, наполненную любовью к городу. Каждая медаль украшена фрагментом рельефа фасада ТЦ на площади Юности — теперь у каждого участника есть своя маленькая частица Зеленограда.
И если вы хотите почувствовать атмосферу этого забега — просто посмотрите на видео, как встречали последнего финишёра полумарафонской дистанции. В этом забеге важен каждый.
Видео: Данила Курников