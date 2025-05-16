О найденной в трёх зеленоградских «Пятёрочках» сальмонеллы сообщил вчера канал Shot.Проверка. На запрос «Зеленоград.ру» ведомство сообщило, что плановая проверка проводилась с 14 марта по 9 апреля. Тогда взяли 935 образцов продукции, из которых 66 (7%) не прошли по микробиологическим показателям.

В числе заражённых — полуфабрикаты из мяса птицы под брендом «Петелинка», включая охлаждённый шницель и фарш «Премиум из филе», произведённые АО «Куриное царство» (Московская область). В них обнаружены бактерии сальмонеллы.

Какие именно магазины проверялись, в каких из них выявили нарушения, осуществлялся ли контроль новых партий продукции этого бренда, пострадали ли люди, планируются ли проверки в других сетевых магазинах («Лента», «Магнит», «Ашан» и другие), реализующих продукцию бренда «Петелинка», — все эти вопросы остались без ответа.

В компании X5, которая управляет магазинами сети «Пятёрочка», сообщили, что направили образцы продукции «Петелинка» на лабораторные исследования и проводят аудит поставщика. При этом в мае X5 не получала никаких уведомлений о качестве этой продукции от Роспотребнадзора и поставщиков, а также обращений от покупателей.

На момент публикации этой новости продукция «Петелинки» (в частности фарш, в котором нашли сальмонеллу) была в продаже в зеленоградских «Пятёрочках» и «Перекрёстках».