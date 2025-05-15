«Как бы дорога не сложилась в ямку после увеличения нагрузки», — тревожатся местные. Тротуар уже проседает. Нагрузка на дорогу действительно может быть большой — особенно учитывая грузовики, едущие к логистическому центру.

Спросим ответственных лиц, планируется ли решать эту проблему.

Эту долгожданную дорогу построили ещё в 2024 году, но проезд по ней был долго перекрыт — как объяснил застройщик, потребовалась доработка проекта организации движения, чтобы увязать его с существующими перекрёстками.

Новости 22-го микрорайона