Дорогу от Георгиевского проспекта в новый микрорайон сегодня открыли. Участок напротив строящейся школы расположен на краю оврага, который спускается к речке. Склон постепенно размывается.
«Как бы дорога не сложилась в ямку после увеличения нагрузки», — тревожатся местные. Тротуар уже проседает. Нагрузка на дорогу действительно может быть большой — особенно учитывая грузовики, едущие к логистическому центру.
Спросим ответственных лиц, планируется ли решать эту проблему.
Эту долгожданную дорогу построили ещё в 2024 году, но проезд по ней был долго перекрыт — как объяснил застройщик, потребовалась доработка проекта организации движения, чтобы увязать его с существующими перекрёстками.
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