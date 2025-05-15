В ответе заместителя префекта Чеботарева говорится, что проведение публичных мероприятий в Москве запрещено из-за действующего режима повышенной готовности, введённого больше пяти лет назад в связи с эпидемией ковида. В документе со ссылкой на указ мэра подчёркивается, что ограничения на митинги остаются в силе, а попытка их проведения будет расцениваться как нарушение закона.

Пандемия ковида во всем мире официально закончилась два года назад, но введенные тогда ограничения до сих служат чиновника мэрии поводом, чтобы отказывать в согласовании неугодных митингов. При этом проведённый в нашем телеграм-канале опрос показал, что 31% респондентов готовы были прийти на этот митинг.

Организатор митинга экс-депутат Иван Ульянченко сказал «Зеленоград.ру», что не будет обжаловать это решение: «Нет смысла». Но при этом продолжит вести борьбу против планов по введению платных парковок, но другими способами.

Эта тема уже вызвала заметный общественный резонанс — соответствующую петицию подписали более 5700 человек. Сейчас известно о планах разместить платные парковки на Центральном проспекте, площади Юности, улицах Гоголя, Железнодорожной, Злобина, в Болдовом Ручье, Южной промзоне и районе Крюково. Однако официальные лица продолжают отрицать факт принятия окончательного решения и не публикуют полный список адресов.