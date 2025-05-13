Этот масштабный городской проект проходит второй год. Он начнётся 1 июня и продлится всё лето. Программа для Зеленограда пока не опубликована, но в прошлом году проводили живописные и кулинарные мастер-классы, занятия по танцам, йоге и боксу, игры в футбол, проходили выступления музыкальных коллективов.

Одно из мест проведения фестиваля — площадь Юности. Рядом с пунктом проката установили три деревянных домика, возле «Электрона» монтируют сцены, ещё что-то будет в центре площади — сейчас оно огорожено.

Также будут работать ещё две зеленоградские площадки — в парке Победы и возле Михайловских прудов в 15-м микрорайоне.