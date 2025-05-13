Этот масштабный городской проект проходит второй год. Он начнётся 1 июня и продлится всё лето. Программа для Зеленограда пока не опубликована, но в прошлом году проводили живописные и кулинарные мастер-классы, занятия по танцам, йоге и боксу, игры в футбол, проходили выступления музыкальных коллективов.
Одно из мест проведения фестиваля — площадь Юности. Рядом с пунктом проката установили три деревянных домика, возле «Электрона» монтируют сцены, ещё что-то будет в центре площади — сейчас оно огорожено.
Также будут работать ещё две зеленоградские площадки — в парке Победы и возле Михайловских прудов в 15-м микрорайоне.
Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости