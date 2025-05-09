На тематических площадках: выставки старой и трофейной техники, курсы первой помощи, встречи с участниками СВО, обучение первой помощи и возможность написать письмо в зону СВО, посмотреть военное оборудование: автоматы, каски, окопные свечи и многое другое.

Многие приходят с детьми. «Очень хорошо придумали с техникой — дети с удовольствием фотографируются и рулят! Только экспонатов маловато. Я считаю, что объединение темы Великой Отечественной войны и СВО — это правильно. Мы должны помнить историю и не забывать про настоящее», — рассказала одна из мам.

Одновременно на сцене проходит концерт, работает ярмарка. Территория площади огорожена — сотрудники полиции досматривают входящих.