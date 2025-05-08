«Вот только мы пожимали с ним руки, обсуждали создание памятника в Комсомольском сквере… Не могу поверить, что Романа Олеговича с нами больше нет!», — написал один из депутатов Тульской думы.

Почти сорок лет Фашаян посвящал своё мастерство монументальному искусству. Основная тематика его работ — Великая Отечественная война. Среди них: монумент «Скорбящая мать» и Вечный огонь в Солнечногорске, стелы «Город воинской славы» в нескольких городах Подмосковья.

Особое место в жизни Фашаяна занимал Зеленоград. Здесь он возглавлял детскую художественную школу №9, преподавал в Институте цифрового дизайна МИЭТа. В городе установлены и его произведения — например, парковая скульптура в 9-м микрорайоне.

Последним его трудом стал памятник в Ефремове, посвящённый участникам СВО. Композиция из двух гранитных глыб, соединённых буквой Z и армейской каской, по замыслу автора символизирует, что Россию не разделить. Это произведение Фашаян открыл лично — всего за несколько часов до своей смерти.

Редакция «Зеленоград.ру» выражает соболезнования родным, коллегам, ученикам и всем, кто знал и работал с Романом Олеговичем.