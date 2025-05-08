Продолжается ремонт возле пляжа на городском пруду 08.05.2025 ZELENOGRAD.RU

Сейчас рабочие заняты пешеходными дорожками, ставят новые бордюры, прокладывают подземные коммуникации, остальная территория пока разрыта.

Из плюсов стоит отметить использование радиусных бордюров на углах и больших карманов под скамейки. Из минусов — недостаточную защиту деревьев и всё ещё сохраняющуюся возможность пройти на стройплощадку любому желающему (рабочие говорят, что люди сами ломают ограждение).

Закончить ремонт должны к концу лета, но, может быть, успеют раньше.

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