Сейчас рабочие заняты пешеходными дорожками, ставят новые бордюры, прокладывают подземные коммуникации, остальная территория пока разрыта.

Из плюсов стоит отметить использование радиусных бордюров на углах и больших карманов под скамейки. Из минусов — недостаточную защиту деревьев и всё ещё сохраняющуюся возможность пройти на стройплощадку любому желающему (рабочие говорят, что люди сами ломают ограждение).

Закончить ремонт должны к концу лета, но, может быть, успеют раньше.