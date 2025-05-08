Ко Дню Победы на Центральной площади откроют ярмарку и устроят большой концерт 08.05.2025 ZELENOGRAD.RU

В центре Зеленограда завершают подготовку к празднику. На площади перед КЦ уже установлены деревянные домики-шале — сейчас рабочие подключают электричество. По информации префектуры, шале предназначены для торговли в дни праздничных мероприятий: здесь будут продавать сувениры, игрушки, праздничные товары, а также работать буфеты. Планируется, что ярмарка будет работать до сентября, но точный режим пока не объявлен.

Жители города относятся к ярмарке по-разному. По данным опроса на «Зеленоград.ру», мнения разделились почти поровну: 47% поддержали её открытие, 51% — нет.

Площадь не только украшают, но и активно готовят к концертной программе: монтируют сцену, подключают иллюминацию. Праздничные мероприятия стартуют 9 мая в 10:00 с трансляции парада Победы на большом экране, затем — показ фильмов о Великой Отечественной войне. С 12:00 начнутся выступления местных коллективов, а на площади заработают тематические площадки: выставки трофейной техники и фотографий, встречи с участниками СВО, обучение первой помощи и возможность написать письмо в зону СВО.

Вечером, с 19:00 на сцену выйдут Дмитрий Маликов, Uma2rman, Согдиана и Анита Цой. В 22:00 праздничный день завершит артиллерийский салют, который будет хорошо виден с площади.

Станьте нашим подписчиком, чтобы мы могли делать больше интересных материалов по этой теме


E-mail
Подписываясь, вы принимаете условия и подтверждаете, что вам больше 18 лет
Реклама
Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
«Флейту» огородили забором, чтобы заменить асфальт и детские площадки. Это-то что-то новое в благоустройстве Новости
ЛОР-помощь для всей семьи в медицинском центре «ЭстеДи» Реклама
Велосипедистам официально разрешили ездить по одному зеленоградскому тротуару — раньше это было нарушением ПДД. Остальные тротуары по-прежнему под запретом Новости
Зеленоградские кафе начали использовать упрощённый порядок установки летних веранд Новости
«Грин-Авто» — 16 лет с заботой о вашем автомобиле Реклама
Жилищник понизил оценку количества упавших из-за снегопада деревьев — вывезена только половина Новости
В результате падения деревьев из-за снегопада в Зеленограде повреждено 142 автомобиля Новости
Военно-исторический фестиваль «Память русских побед» — Внимание! Мероприятие переносится на 1 июня Реклама
Заправка «Карат Ойл» на выезде Зеленограда превращается в «Газпромнефть» Новости
Автомобиль загорелся возле корпуса 450 в четверг днем Новости
Ёжики переселяются из леса в город? Жизнь
Люди и церкви: подборка интересных статей об истории храмов в Зеленограде и окрестностях Истории
«Я вынужден был придумать незаконную схему, чтобы ремонтировать, восстанавливать и развивать картодром и регбийный стадион» Истории
Головная боль и боли в шее. Разбор врача-невролога. Реклама
Ушёл из жизни директор зеленоградской школы искусств Евгений Ротчев Новости
Ровесник космонавтики: подборка интересных статей о вкладе Зеленограда в освоение космоса Истории
Суд отменил продажу помещения, предназначенного для детского сада в МЖК. Оказывается, мэрия нарушила множество законов Новости
Дополнительные места для разворотов и левых поворотов сделают на зеленоградских дорогах в этом году Новости
Шоурум авторских украшений европейских и российских дизайнеров работает в Зеленограде Реклама
Магазин азиатских продуктов открылся в ТЦ «Столица» в 23-м микрорайоне Новости
Упавшее дерево перегородило дорогу в Менделеево. Сотрудник ДПС сам распилил его Новости
Ребенок распорол руку в бассейне спорткомплекса «Малино» Новости
Опрос о новой электричке до Тверской области проводит мэрия Новости
«Пятерочка» в 11-м микрорайоне открылась после устранения санитарных нарушений Новости
Студия «Гармония тела» приглашает в мир безмятежности Реклама
Штатный диджей появился в «Иридиуме». Как Иван Рогатин меняет атмосферу торгового центра Истории
Загадочный портрет в библиотеке МИЭТа, созданный Эрнстом Неизвестным, опознали. Но это не точно Истории
Колонна мотоциклистов проедет в субботу по Зеленограду, отмечая открытие сезона Новости
Почти половина зеленоградских дворников куда-то исчезла прямо в разгар снегопада Новости
Только два процента вызовов полиции по поводу шума закончились составлением протоколов Новости
«Хор — моё любимое детище»: старейший работник культуры Зеленограда Эльза Петровна Мельшиян Истории
Как выбирали имя для города Зеленограда и кто его придумал? Мы разыскали этого человека Истории
© 1997–2025 Зеленоград.ру