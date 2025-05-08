В центре Зеленограда завершают подготовку к празднику. На площади перед КЦ уже установлены деревянные домики-шале — сейчас рабочие подключают электричество. По информации префектуры, шале предназначены для торговли в дни праздничных мероприятий: здесь будут продавать сувениры, игрушки, праздничные товары, а также работать буфеты. Планируется, что ярмарка будет работать до сентября, но точный режим пока не объявлен.
Жители города относятся к ярмарке по-разному. По данным опроса на «Зеленоград.ру», мнения разделились почти поровну: 47% поддержали её открытие, 51% — нет.
Площадь не только украшают, но и активно готовят к концертной программе: монтируют сцену, подключают иллюминацию. Праздничные мероприятия стартуют 9 мая в 10:00 с трансляции парада Победы на большом экране, затем — показ фильмов о Великой Отечественной войне. С 12:00 начнутся выступления местных коллективов, а на площади заработают тематические площадки: выставки трофейной техники и фотографий, встречи с участниками СВО, обучение первой помощи и возможность написать письмо в зону СВО.
Вечером, с 19:00 на сцену выйдут Дмитрий Маликов, Uma2rman, Согдиана и Анита Цой. В 22:00 праздничный день завершит артиллерийский салют, который будет хорошо виден с площади.