Площадь не только украшают, но и активно готовят к концертной программе: монтируют сцену, подключают иллюминацию. Праздничные мероприятия стартуют 9 мая в 10:00 с трансляции парада Победы на большом экране, затем — показ фильмов о Великой Отечественной войне. С 12:00 начнутся выступления местных коллективов, а на площади заработают тематические площадки: выставки трофейной техники и фотографий, встречи с участниками СВО, обучение первой помощи и возможность написать письмо в зону СВО.

Вечером, с 19:00 на сцену выйдут Дмитрий Маликов, Uma2rman, Согдиана и Анита Цой. В 22:00 праздничный день завершит артиллерийский салют, который будет хорошо виден с площади.