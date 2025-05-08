С 17 до 22 часов среды сбито суммарно 14 БПЛА, сказал мэр Собянин и добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
О пострадавших и серьезных повреждениях не сообщается, зато московские аэропорты работают с перебоями.
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