На сегодняшнем фото — одна из пешеходных дорожек в парке «Ровесник» — спустя почти неделю после снегопада, повалившего сотни деревьев в Зеленограде. Почему сюда не дошли люди с бензопилами, непонятно. Сколько ещё таких безнадзорных мест по Зеленограду, тоже неизвестно.

Представитель префектуры в зеленоградском телеграм-чате сказал, что остатки распиленных стволов (порубочные остатки) вывезут до 23 мая. Хотя до этой даты больше двух недель, но этот срок кажется чересчур оптимистичным, если до сих пор даже не все стволы убрали с пешеходных дорожек.