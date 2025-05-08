Вечером 6-го мая и ночью 7-го уничтожено суммарно 15 БПЛА, сообщил мэр Собянин и добавил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. О повреждениях и пострадавших не сообщается.

Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников больше 50 раз, но такой длительной атаки, похоже, ещё не было.