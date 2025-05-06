Теперь зрители смогут переоформить билет в зеленоградский театр на другого человека онлайн вплоть до начала спектакля. Это касается билетов, купленных у официального оператора театра — «Радарио». Для переоформления достаточно заполнить специальную электронную форму.

Это решение стало ответом на неудобства, возникшие после введения новых правил прохода в некоторые учреждения культуры Москвы — в Зеленограде это «Ведогонь» и ДК. С 15 марта билеты стали именными, а проход — только по документам. На входе необходимо предъявить билет и удостоверение личности. Переоформить билет раньше можно было лишь за несколько дней до мероприятия — от 2 до 10 дней, в зависимости от точки продажи.

Новые правила ввели для борьбы с перекупщиками и в целях безопасности, однако привели они к падению доходов театра и вызвали критику со стороны театрального сообщества. По словам художественного руководителя Театра эстрады Геннадия Хазанова, после 15 марта посещаемость упала до 50-60% наполняемости зала. О серьезных финансовых потерях заявил и директор Вахтанговского театра Кирилл Крок, отметив полупустые залы и назвав итоги первых недель реформы «экономической катастрофой». Он добавил, что мэрия «просит не озвучивать финансовые результаты».

В «Ведогонь-театре» также зафиксировали «небольшое снижение зрительского потока», но не стали уточнять причины.