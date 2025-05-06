В районе дома 18 уже снесены практически все здания и постройки, кроме одного, расположенного ближе к дороге — в нём выбиты окна, внутри всё разрушено. По всей территории ведут земляные работы: выравнивание участка, очистка от мусора. Сейчас здесь целая гора строительного мусора.
Снос и другие работы ведут в рамках строительства «дополнительных 5 и 6-го путей под специализированное пассажирское движение на участке Алабушево-Крюково». Проще говоря — это участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ).
По паспорту объекта строительство должно завершиться до конца 2028 года. Но жители не доверяют информации на стендах.
«Всегда пишут сроки, но редко в них укладываются. Несмотря на это, я рада, что здесь началась стройка — все здания были уже старые, их нужно было сносить. А у нас появится возможность за два часа доезжать до Питера», — рассказала Людмила.
Есть и другая позиция зеленоградцев относительно стройки на Заводской.
«Очень расстраивает, что сносят маленькие домики. Сейчас везде огромные высотки, нет уникальности. А с этими домиками уходит эпоха — всё становится однообразным. Я понимаю, что всё нужно улучшать, но не в ущерб тому, к чему привыкли люди», — поделилась Наталья.