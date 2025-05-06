Снос и другие работы ведут в рамках строительства «дополнительных 5 и 6-го путей под специализированное пассажирское движение на участке Алабушево-Крюково». Проще говоря — это участок высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург (ВСМ).

По паспорту объекта строительство должно завершиться до конца 2028 года. Но жители не доверяют информации на стендах.

«Всегда пишут сроки, но редко в них укладываются. Несмотря на это, я рада, что здесь началась стройка — все здания были уже старые, их нужно было сносить. А у нас появится возможность за два часа доезжать до Питера», — рассказала Людмила.

Есть и другая позиция зеленоградцев относительно стройки на Заводской.

«Очень расстраивает, что сносят маленькие домики. Сейчас везде огромные высотки, нет уникальности. А с этими домиками уходит эпоха — всё становится однообразным. Я понимаю, что всё нужно улучшать, но не в ущерб тому, к чему привыкли люди», — поделилась Наталья.