Это не просто большая цифра, но ещё и символическая веха, позволяющая требовать от зеленоградских властей обратить внимание на проблему.

Именно столько подписей на сайте «Change org» собрала петиция против отмены мигающего зелёного сигнала светофора — этот факт, среди прочих, был отмечен в решении комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре и передан в департамент транспорта. Логично потребовать от префектуры и в этот раз довести позицию жителей до департамента транспорта, раз уж они принимают во внимание петиции на этом ресурсе.

Автор петиции — экс-кандидат в депутаты Иван Ульянченко — рассказал «Зеленоград.ру», что дальнейшие действия он будет предпринимать после майских праздников. Пока же активисты продолжают распространять информацию о планах по введению в Зеленограде платных парковок.

При этом полный список улиц, где планируется взимать плату за парковку, до сих пор неизвестен — префектура отказалась предоставить его редакции «Зеленоград.ру».