На месте падения обломков БПЛА, летевших на Москву, работают специалисты экстренных служб, серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сказал мэр Собянин. Один из БПЛА упал на Каширском шоссе: в многоэтажном доме разбиты стекла на верхних этажах и витрина магазина на первом этаже.
Предыдущая атака была вчера — сбили четыре БПЛА. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 54 раза.
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