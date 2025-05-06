На месте падения обломков БПЛА, летевших на Москву, работают специалисты экстренных служб, серьёзных повреждений и пострадавших, по предварительной информации, нет, сказал мэр Собянин. Один из БПЛА упал на Каширском шоссе: в многоэтажном доме разбиты стекла на верхних этажах и витрина магазина на первом этаже.

Предыдущая атака была вчера — сбили четыре БПЛА. Всего с начала мая 2023 года московский регион подвергся атаке беспилотников 54 раза.