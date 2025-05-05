Льгота будет действовать на участке от Москвы до Солнечногорска для легковых машин с 00:00 до 23:59. Это подарок ко Дню Победы, уточнили в компании СЗКК, управляющей платным участком трассы.

Также в компании сообщили, что перенесут сезонную индексацию тарифов (под индексацией обычно понимают повышение).