Сначала речь шла о 661 упавшем дереве, сейчас — о 483. При этом «распилено и вывезено» только половина упавших деревьев (249).

Касаются ли эти оценки лесопарка, неизвестно — в воскресенье утром, спустя двое суток после снегопада, многие дорожки были все еще перекрыты упавшими деревьями (на фото).

Также пока неизвестно, когда восстановят поврежденное освещение: порванные провода, поврежденные фонари. «Жилищник» только уточнил, что эта работа проходит «оперативно».