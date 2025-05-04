Сначала речь шла о 661 упавшем дереве, сейчас — о 483. При этом «распилено и вывезено» только половина упавших деревьев (249).
Касаются ли эти оценки лесопарка, неизвестно — в воскресенье утром, спустя двое суток после снегопада, многие дорожки были все еще перекрыты упавшими деревьями (на фото).
Также пока неизвестно, когда восстановят поврежденное освещение: порванные провода, поврежденные фонари. «Жилищник» только уточнил, что эта работа проходит «оперативно».
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