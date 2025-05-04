Более 660 деревьев и 500 крупных веток упали в Зеленограде в ночь на 2 мая, сообщил «Жилищник» и добавил, что большую часть деревьев уже распилили и убрали с проезжей части, тротуаров и пешеходных зон — их готовят к вывозу.

Однако неясно, убраны ли деревья, упавшие на пешеходные дорожки в лесопарке. По состоянию на вечер субботы некоторые из них всё ещё лежали, затрудняя проход.

Устранять последствия снегопада коммунальщики начали рано утром 2 мая — тогда надеялись успеть до конца дня, тогда ещё не понимая масштаба катастрофы.

Но убрано ещё не всё — «Жилищник» просит соблюдать осторожность и сообщать обо всех обнаруженных повреждениях в диспетчерскую по телефону 8-495-539-53-53 (круглосуточно). Также в управляющей компании поблагодарили жителей за понимание и терпение и заверили, что делают всё возможное для нормализации ситуации.