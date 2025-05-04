Вдоль Солнечной аллеи установили знаки «Совмещённая пешеходная и велосипедная дорожка». Это выполнение прошлогоднего решения комиссии по безопасности дорожного движения. Так решили вопрос с опасным местом — пересечением тротуара Солнечной аллеи и выезда от МИЭТа возле пожарной части. Обзор там плохой, пешеходного перехода нет (формально не положен — это выезд с прилегающей территории). В результате выезжающие машины регулярно сбивали там велосипедистов.

Один такой случай закончился штрафом… велосипедиста. Госавтоинспекция предъявила ему, что по правилам (пункт 24.2) он обязан был ехать по проезжей части, среди машин.

Этот странный атавизм дискриминирует велосипедистов относительно самокатчиков и прочих пользователей средств индивидуальной мобильности — им по тротуару ездить можно (пункт 24.2(1) правил). Не в силах изменить ПДД, комиссия по безопасности дорожного движения пустила велосипедистов на тротуар с помощью локальных заплаток в виде знаков.

Но проблема шире. По остальным тротуарам Зеленограда, которые идут вдоль проезжей части, ездить на велосипеде по-прежнему нельзя — если они не отмечены знаком велопешеходной дорожки. Установка знака на одном-единственном тротуаре лишь подчёркивает отсутствие в городе понятных и безопасных условий для движения на велосипеде: как правил, так и выделенной инфраструктуры.