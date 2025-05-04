70% всех поездок совершаются с транспортной целью — чтобы добраться из точки А в точку Б. Средняя продолжительность поездки — 11 минут. Об этом в интервью рассказал глава сервиса проката самокатов «Юрент» Иван Туринге. Он подчеркнул, что тренд уже не повернуть вспять: люди используют самокаты как часть повседневной мобильности, и запретить их — всё равно что пытаться отменить велосипеды.

В Москве прокат самокатов развивается особенно активно — но и под контролем. Кроме ограничения скорости действует система квот, которая ограничивает число самокатов, допущенных к работе. Чтобы увеличить квоту, операторы должны локализовать производство.

Сервисы проката постоянно ищут, что можно улучшить. Например, «Юрент» рассматривает возможность установить на самокаты камеры, которые будут картографировать пространство и передавать данные. Были эксперименты с трёхколёсным самокатом, который сам бы приезжал к клиенту.

Интересно, что, несмотря на сезонность, бизнес оказывается прибыльным. По словам Туринге, маржинальность «Юрента» — около 40%, самокат окупается за 1,5-2 года. Летом компания зарабатывает, а зимой ремонтирует парк и развивает новые направления — например, карго-байки для курьеров.

Ключевым фактором безопасности становится разделение потоков — даже простая разметка велодорожки даст заметный эффект: она визуально отделяет пространство для движения самокатов и пешеходов. При этом аварийность, по данным Туринге, в первую очередь связана с личными самокатами, а не с прокатными, которые ограничены по скорости и отслеживаются.