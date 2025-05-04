Try Pub открылся на месте бывшего бара «Амбар» в корпусе 317А (3-й ТЦ) — вход сбоку, со стороны Центрального проспекта. Работает с 16 часов и до ночи.
Алкогольной лицензии пока нет — приглашают приносить свой, без пробкового сбора. В меню: салаты (460-570 рублей), супы (380-550), закуски (250-1200), горячее (550-730), пицца (800), десерты (380-400). Пиво: разливное (220-370 за 300 мл), бутылочное российское (280-360) и импортное (560-790), крафтовое, сидр (290-690).
Само про себя говорят так: «Это не просто бар, а целая площадка для отдыха и весёлого времяпрепровождения» — что бы это ни значило. В пабе проходят спортивные трансляции, а зеленоградский регби-клуб рекламирует его (прямо рядом с сообщениями об успехах юных спортсменов), как место, где регулярно транслируют регбийные матчи. Например, сегодня будут показывать две игры Кубка чемпионов.
Отзывов пока мало: одни хвалят обстановку, вкусную еду, скорость подачи и большой выбор напитков. Другие ругают качество разливного пива и звук в трансляциях.
Отзывов пока мало: одни хвалят обстановку, вкусную еду, скорость подачи и большой выбор напитков. Другие ругают качество разливного пива и звук в трансляциях.
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