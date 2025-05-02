Зданию вокзала, к которому приезжают электрички из Зеленограда, 174 года. В ходе масштабной реконструкции его восстанавливают в оригинальном архитектурном стиле. Сейчас устанавливаются строительные леса: впереди — ручное восстановление лепнины и декоративных элементов, замена повреждённой облицовки идентичными материалами, усиление гидроизоляции.

Параллельно готовят новую архитектурную подсветку. Свет станет тёплым и мягким, чтобы подчеркнуть архитектурные детали здания, не искажая их восприятие. Башню с часами, пилястры и арочные окна осветят точечные светильники, а всю композицию — прожекторы и линейная подсветка. Вечером вокзал будет выглядеть так, как его задумывал архитектор Константин Тон, — словно освещённый масляными фонарями.

Реконструкцию планируют завершить к концу 2025 — началу 2026 года. К этому времени в здании откроют новый выход к метро и подземный переход под Краснопрудной улицей, который был закрыт на протяжении 30 лет. Внутри увеличат площадь зон ожидания: первый этаж отдадут под быстрый доступ к платформам, а верхние уровни — для отдыха, с кафе, библиотекой и детской зоной. В цоколе появятся камеры хранения и магазины.