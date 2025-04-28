Укрытие — это не полноценное бомбоубежище «на случай атомной войны», но вполне обеспечит защиту от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, обломков строительных конструкций, а также от обрушения конструкций зданий.

Основных требований к укрытиям немного: сухой пол, наличие освещения и дверей. Как правило, укрытия размещают в подвалах или других помещениях, которые находятся ниже уровня земли. Укрытия рассчитаны на относительно непродолжительное пребывание — около 12 часов.

Узнать адрес ближайшего к вашему дому укрытия можно в учебно-консультационном пункте вашего района. Можно прийти лично (по вторникам и четвергам с 14 до 17) или позвонить — вам объяснят, где ближайшее к вашему дому укрытие. Но адреса других защитных сооружений не дадут:

Матушкино (1, 2, 4 микрорайоны) — корпус 129, 8-925-023-29-46

Савелки (3, 5, 6, 7 микрорайоны) — корпус 623, 8-925-001-19-33

Старое Крюково (8, 9 микрорайоны) — корпус 815, 8-925-023-07-48

Силино (10, 11, 12 микрорайоны) — корпус 1123, 8-985-890-01-87

Крюково (14-23 микрорайоны) — корпус 1559, 8-903-612-92-97

На предприятиях, в больницах, торговых или офисных центрах, как правило, есть свои укрытия. Поэтому необходимо обратиться с этим вопросом к своему работодателю — он или сам должен знать или может уточнить у владельца здания.