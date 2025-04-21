Проверку проводил оператор связи Т2 (Tele2), подтвердивший стабильную работу новых карт и соответствие всем техническим требованиям. Их производят на зеленоградском заводе «Микрон» на основе чипа MIK51SM144D, разработанного НИИМЭ.

«Весь процесс от разработки и производства чипа до сборки осуществляется в России. После прохождения сертификации SIM-карта может применяться в системах криптозащиты и доверенных сетях связи. Готовы выпускать карты в промышленных объемах», — сообщили на «Микроне».

Раньше российские операторы связи закупали SIM-карты у крупных мировых вендоров. После введения санкций операторы стали получать китайские карты, которые оказались в несколько раз дороже европейских аналогов. Так что «Микрон» импортозаместил как европейские, так и китайские карты.

Для Зеленограда это не просто технологическая новость — производство SIM-карт стало ещё одним примером того, как «Микрон» возвращает в Россию утерянные компетенции. На предприятии отметили, что использование отечественных идентификационных модулей — важное условие безопасности персональных данных пользователей и критической инфраструктуры, а также один из факторов обеспечения технологического суверенитета.