В субботу, 19 апреля, на площади Юности прошла волонтёрская акция «Электровесна» — традиционный сбор ненужной бытовой техники, электроники и аккумуляторов. Собранные четыре тонны вторсырья — это на треть больше, чем на аналогичной акции осенью.

Жители приносили телевизоры, микроволновки, принтеры, фены, старые телефоны, провода и другую технику. Кроме техники, волонтёры собрали более 40 килограммов пластиковых крышечек — их отправят на благотворительные проекты, а также макулатуру, старые чеки и компакт-диски.