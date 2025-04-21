У этого есть несколько вполне конкретных причин — объясняет поставщик тепла, компания МОЭК.

Отопительная система инертна Теплоснабжение — не лампочка, которую можно включить и выключить по щелчку. Чтобы перевести систему отопления на летний режим, нужно до пяти дней. За это время приходится вручную и дистанционно перенастраивать десятки тысяч тепловых пунктов, насосов, задвижек, а также провести работы на ТЭЦ. И ровно столько же — чтобы включить отопление обратно. Если погода резко испортится, вернуть тепло в дома будет непросто и небыстро.

Похолодание возможно Для официального завершения отопительного сезона среднесуточная температура должна быть выше +8°C в течение пяти дней подряд. Пока это условие выполнено, но на следующей неделе по прогнозу похолодание: днем температура будет опускаться до +6, а ночью до -2 градусов.

Греют не везде одинаково — почему так? Система отопления сейчас переведена на минимальные параметры: температура теплоносителя составляет 75-77°C — этого едва хватает, чтобы подогревать воду для горячего водоснабжения до нормативных 60 °C. Однако в некоторых домах батареи по-прежнему горячие.

Это особенно заметно в зданиях со старыми элеваторными узлами, настроенными на зимний режим. В таких случаях управляющая компания может перенастроить оборудование: сбалансировать распределение тепла между солнечной и теневой стороной дома или уменьшить подачу сетевой воды. Также на радиаторах должны быть краны, с помощью которых жители могут самостоятельно перекрыть батареи.

Интересный факт Помимо традиционного отопления жилых домов, МОЭК разрабатывает проекты отопления улицы, но в хорошем смысле: городских остановок, тротуаров, детских площадок и крыш, чтобы бороться с наледью. Также внедряются технологии использования «бросового» тепла и другие решения для создания комфортной среды.