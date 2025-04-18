Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал на месте. Из некоторых зданий доносились звуки — возможно, внутри кто-то живёт. Охранник, с которым удалось пообщаться у «официального» входа, подтвердил:

«Бывает, что заходят разные люди. Мы обходим территорию, поэтому с другой стороны никого нет. Забегают дети — им интересно. А это очень опасно: здесь есть открытые люки, можно их не заметить».

На объекте дежурят четыре охранника, но этого явно недостаточно, чтобы контролировать участок площадью почти 17 гектаров. Почему доступ с одной из сторон до сих пор открыт — неизвестно.