На территорию недостроенного коттеджного посёлка «Кутузовская слобода» можно свободно попасть. Вход со стороны Кутузовского шоссе закрыт, а вот со стороны остановки «Кутузовская слобода» — рядом с заправкой «Татнефть» — ворота открыты, рядом никого нет.
Корреспондент «Зеленоград.ру» побывал на месте. Из некоторых зданий доносились звуки — возможно, внутри кто-то живёт. Охранник, с которым удалось пообщаться у «официального» входа, подтвердил:
«Бывает, что заходят разные люди. Мы обходим территорию, поэтому с другой стороны никого нет. Забегают дети — им интересно. А это очень опасно: здесь есть открытые люки, можно их не заметить».
На объекте дежурят четыре охранника, но этого явно недостаточно, чтобы контролировать участок площадью почти 17 гектаров. Почему доступ с одной из сторон до сих пор открыт — неизвестно.
Проекту «Кутузовская слобода» больше 20 лет. Первый застройщик обанкротился в 2018 году, а объект долго не могли продать. В конце прошлого года все права на участок и 21 недостроенное здание выкупила компания Upside Development. Что именно здесь будут строить — пока не объявлено. У девелопера есть проекты как среднеэтажной, так и высотной застройки.
Недавно, по словам охраны, на территорию приезжала делегация для обсуждения планов. Работы обещают начать летом.