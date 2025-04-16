Гипермаркет продают через «Авито» за 880 миллионов рублей. «Зельгрос» пока работает, хотя полки давно полупустые.

«Подойдет под гипермаркет или склад», говорится в объявлении. Продажей занимается агентство, специализирующееся на коммерческой недвижимости, в частности, на готовом арендном бизнесе. Общая площадь здания на Георгиевском проспекте, 35 — 8,5 тысяч квадратных метров, торговая — более пяти тысяч. Плюс земельный участок, на котором расположен гипермаркет.

Магазин работает как обычно, но товары в основном «долгоиграющие». Холодильники с заморозкой, птицей, мясом, готовыми продуктами пустые. Есть молоко со сроком годности до конца апреля. Тем не менее, мясо и рыбу подвозят, есть свежие стейки. И покупателей сегодня вечером было довольно много: вероятно, местным жителям удобно заходить сюда по пути.

Слухи о закрытии «Зельгроса» ходят давно, официально подтверждения пока нет.